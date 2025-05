Enexis doet proef met dimmen zonnepanelen op zonnige dagen

DEN BOSCH (ANP) - Enexis wil in Brabant een proef doen waarbij klanten met zonnepanelen op hun huis betaald krijgen om tijdelijk minder stroom te leveren aan het net op zeer zonnige momenten. De netbeheerder vraagt daarbij aan klanten in de regio's Helmond en Waalwijk toestemming om de opwek van stroom tijdelijk te verlagen. Enexis wil zo nagaan of het dimmen van zonnepanelen een oplossing kan zijn voor momenten dat overbelasting van het elektriciteitsnet dreigt door een overschot aan zonne-energie.

Deelnemers krijgen op momenten dat Enexis hun zonnepanelen dimt een vergoeding van 30 cent per kilowattuur, maakt het bedrijf bekend. De netbeheerder, die samenwerkt met het bedrijf Zonnedimmer, mikt op vijfhonderd deelnemers.

Eerder deden netbeheerder Stedin en Eneco in Zeeland een proef waarbij ze 24 huishoudens op zonnige dagen vroegen hun zonnepanelen tijdelijk af te schakelen voor een vergoeding. Volgens de bedrijven leverde dat een tot 57 procent lagere belasting van het stroomnet op.