Israël zegt 100 trucks te hebben toegelaten tot Gaza

JERUZALEM/CAÏRO (ANP/AFP/RTR) - Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen woensdag honderd vrachtwagens met hulpgoederen toegelaten tot de Gazastrook. Het gaat volgens de strijdkrachten om onder meer ladingen meel, babyvoeding en medische hulpgoederen.

Maar volgens de Verenigde Naties bereiken hulpgoederen de mensen die het hard nodig hebben niet, omdat de distributie door Israëlisch optreden te gevaarlijk is. Volgens Palestijnse medische hulpverleners zijn er woensdag meer dan zestig doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen op onder meer Khan Younis, Jabalia en Deir al-Balah.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat hij bereid is tot een tijdelijk staakt-het-vuren voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars in de Gazastrook. Er zijn er volgens hem nog 58 van wie er zeker twintig nog in leven zijn. Hij beklemtoonde dat het leger hoe dan ook de hele Gazastrook gaat bezetten.