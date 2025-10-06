ECONOMIE
Tennisser Zverev onderuit in derde ronde Shanghai

Sport
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 16:17
SHANGHAI (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is in de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai gestrand. De nummer 3 van de wereldranglijst uit Duitsland ging met 6-4 3-6 2-6 onderuit tegen Arthur Rinderknech uit Frankrijk.
Na de uitschakeling van Zverev is Novak Djokovic, de mondiale nummer 5, de hoogstgeplaatste speler in Shanghai. Carlos Alcaraz meldde zich op het laatste moment af voor het toernooi en Jannik Sinner gaf zondag op tijdens zijn partij tegen Tallon Griekspoor. Taylor Fritz, de nummer 4 van de wereld, verloor van Giovanni Mpetshi Perricard.
