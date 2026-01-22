OM onderzoekt 29-jarige zorgverlener om verdachte dood cliënten

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 29-jarige medewerker van een woonzorginstelling. De vrouw wordt ervan verdacht drie bewoners met opzet insuline te hebben gegeven, terwijl daar geen medische noodzaak voor was. Volgens het OM zijn de bloedsuikerwaarden bij de bewoners daardoor mogelijk gedaald naar (levens)gevaarlijke waarden. De vrouw wordt beschuldigd van poging tot moord, dan wel poging tot doodslag of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Volgens de regionale krant Tubantia, die als eerste over de zaak schreef, zijn enkele patiënten overleden na het toedienen van de insuline. Ook RTV Oost meldt dat een aantal bewoners van de woonzorginstelling in Wierden is overleden.

De vrouw is maandag aangehouden en wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.