ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM onderzoekt 29-jarige zorgverlener om verdachte dood cliënten

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 7:56
anp220126048 1
ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 29-jarige medewerker van een woonzorginstelling. De vrouw wordt ervan verdacht drie bewoners met opzet insuline te hebben gegeven, terwijl daar geen medische noodzaak voor was. Volgens het OM zijn de bloedsuikerwaarden bij de bewoners daardoor mogelijk gedaald naar (levens)gevaarlijke waarden. De vrouw wordt beschuldigd van poging tot moord, dan wel poging tot doodslag of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Volgens de regionale krant Tubantia, die als eerste over de zaak schreef, zijn enkele patiënten overleden na het toedienen van de insuline. Ook RTV Oost meldt dat een aantal bewoners van de woonzorginstelling in Wierden is overleden.
De vrouw is maandag aangehouden en wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

Loading