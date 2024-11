E.ON steekt opnieuw veel meer geld in klimaattransitie

ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - E.ON, het Duitse moederbedrijf van Essent en Energiedirect.nl, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar fors geïnvesteerd in energienetwerken en infrastructuur om de energietransitie te versnellen. De uitgaven stegen van januari tot september tot 4,7 miljard euro, een stijging van 20 procent.

E.ON is een van de grootste netbeheerders in Europa en speelt daarom een sleutelrol in de energietransitie. Het concern kondigde in maart aan daar tot 2028 in totaal 42 miljard in te willen investeren. Europa wil halverwege deze eeuw klimaatneutraal zijn.

Het meeste geld gaf E.ON uit aan uitbreiding, modernisering en digitalisering van de stroomnetten. De uitgaven verschillen fors van die van andere Duitse energiebedrijven, waaronder Uniper en RWE. Zij kondigden aan dat ze hun investeringen de komende jaren moeten uitstellen of zelfs verlagen, vooral vanwege de trage opmars van de waterstofindustrie in Europa.