Nederlandse economie met 0,8 procent gegroeid in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,8 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een eerste berekening over de maanden juli tot en met september. De groei in het tweede kwartaal viel bovendien hoger uit: in plaats van 1 procent, steeg het bruto binnenlands product in die periode met 1,1 procent, aldus het CBS.

Het CBS schrijft de groei in het derde kwartaal vooral toe aan de toegenomen consumptie door huishoudens en de overheid. Zo besteedden Nederlanders meer geld aan kleding, energie en spullen voor in de woning. De overheid gaf meer uit aan zorg en openbaar bestuur. Verder stegen ook de investeringen, vooral in woningen en machines. Ook de export groeide.

De economische groei in Nederland was daarmee groter dan die van de gehele Europese Unie, waarvan de economie in dezelfde periode met 0,3 procent steeg ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook in vergelijking met directe buurlanden deed de Nederlandse economie het beter. Zo groeiden de economieën van Duitsland en België met 0,2 procent. Ten opzichte van de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld die met 0,7 procent groeide, presteerde de Nederlandse economie eveneens sterker.

Toegevoegde waarde

De branches handel, horeca, vervoer en opslag droegen het sterkst bij aan de groei. Daarbij heeft het CBS gekeken naar de toegevoegde waarde, het verschil tussen de productie en het verbruik van energie, materialen en diensten. Deze waarde steeg voor de genoemde bedrijfstakken met 1,1 procent. De sterkste groei, van 3,8 procent, constateerde het statistiekbureau bij de energiebedrijven.

Het CBS maakte de eerste berekening dertig dagen na afloop van het derde kwartaal op basis van de toen beschikbare informatie. In de periode daarna komt meer informatie binnen over deze periode, die wordt meegenomen in het maken van een nieuwe berekening. Op basis daarvan is bijvoorbeeld ook de groei in het tweede kwartaal naar boven bijgesteld. De tweede berekening over het derde kwartaal wordt op 24 december gepubliceerd.