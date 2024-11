2,3 miljard van politiebudget gaat naar opsporing

DEN HAAG (ANP) - De politie besteedde vorig jaar 2,3 miljard euro aan opsporing, op totale uitgaven van 7,4 miljard euro. Dat heeft de Algemene Rekenkamer uitgezocht. De overige 5,1 miljard euro ging naar de drie andere wettelijke politietaken: het handhaven van de openbare orde, hulp aan burgers en ander justitiewerk.

Bijna de helft van het totale budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat jaarlijks naar de politie. De Tweede Kamer heeft weinig te zeggen over de verdeling van het politiegeld, schrijft de Rekenkamer. Het speelt mee dat tot nu toe niet bekend was hoeveel geld naar elk van de vier wettelijke taken gaat.

De verdeling van de andere 5,1 miljard euro per wettelijke taak blijft onduidelijk. "Dat komt doordat bijvoorbeeld de hulpverleningstaak en het handhaven van de openbare orde in de dagelijkse uitvoering van het politiewerk door elkaar heen lopen en niet goed van elkaar te scheiden zijn", schrijft de Rekenkamer.