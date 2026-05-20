EP-handelschef: hebben benodigd vangnet gekregen bij deal met VS

STRAATSBURG (ANP) - De voorzitter van de handelscommissie van het Europees Parlement, Bernd Lange, is "behoorlijk blij" met het akkoord van de EU over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het parlement, de Europese Commissie en de lidstaten hebben tot diep in de nacht onderhandeld. Volgens Lange zijn ze het eens geworden over een vangnet voor het geval dat de VS zich niet aan de afspraken houdt.

De EU-instituten spraken af dat de handelsdeal met de VS loopt tot eind 2029, niet toevallig als de termijn van de Amerikaanse president Donald Trump is afgelopen. Daarna zal een nieuwe handelsdeal moeten worden onderhandeld.

De lidstaten en het parlement moeten nog een keer stemmen over de deal. Lange verwacht dat de lidstaten met de deal zullen instemmen. Het parlement zal naar verwachting 16 of 17 juni over het deel van de handelsdeal stemmen. De stemming gaat over het afschaffen van importtarieven op Amerikaanse kreeft en industriële producten.