Verenigd Koninkrijk versoepelt sancties tegen Russische olie

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 10:41
LONDEN (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft bepaalde sancties op Russische olieproducten afgezwakt. De import van kerosine en diesel die in andere landen is geraffineerd uit Russische olie is vanaf woensdag weer toegestaan, meldt de Britse regering. Het land versoepelt ook bepaalde sancties tegen het vervoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit enkele Russische installaties.
De ingrepen komen na maanden van hoge prijzen voor fossiele brandstoffen, als gevolg van de Amerikaanse en Israëlische aanval op Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz door dat laatste land. Hierdoor is de toevoer van olie, gas, kerosine en diesel ernstig verstoord. De Britse staatssecretaris voor Financiën, Dan Tomlinson, stelde dat de versoepelingen "de nationale belangen van het Verenigd Koninkrijk beschermen".
Het Verenigd Koninkrijk voerde in 2022 sancties in die de Russische export van olie moesten beperken, als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne. Net als veel andere westerse mogendheden wilden de Britten zo de olie-inkomsten voor de Russische schatkist beperken.
