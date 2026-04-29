ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Essent: gevolgen van de groengaswet zijn nog onvoldoende bekend

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 18:09
DEN HAAG (ANP) - De financiële gevolgen van de groengaswet zijn nog onvoldoende bekend en zullen de komende jaren naar verwachting leiden tot aanzienlijk hogere gasrekeningen voor huishoudens, waarschuwt Essent op basis van eigen onderzoek.
Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) stuurt op korte termijn het wetsvoorstel voor de bijmengverplichting van groen gas naar de Tweede Kamer. Essent heeft becijferd dat deze wet de gasrekening voor een gemiddeld huishouden structureel gaat verhogen, tot ongeveer 200 euro extra in 2031. Volgend jaar gaat het volgens de energieleverancier al om ongeveer 35 euro per jaar extra.
Door de bijmengverplichting moeten energieleveranciers vanaf 2027 een steeds groter aandeel groen gas inkopen. "Omdat de Nederlandse productie van groen gas op dit moment nog onvoldoende is, moeten leveranciers groen gas importeren uit andere EU-landen. Dat drijft de kosten op", aldus Essent.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading