Universal Music wil na overnamepoging Ackman beurswaarde oppompen

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 18:24
HILVERSUM (ANP) - 's Werelds grootste muziekconcern, Universal Music Group (UMG), onderneemt actie om zijn beurswaarde op te krikken. Het bestuur wil onder andere de helft van zijn belang in streamingdienst Spotify verzilveren en aandeelhouders belonen met de opbrengst. Het bedrijf achter de platenlabels voor artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish kreeg eerder deze maand een ongevraagd overnamebod van de activistische belegger Bill Ackman. Met de aangekondigde ingreep lijkt het bedrijf die poging af te willen slaan.
UMG kondigde bij zijn kwartaalcijfers ook aan voor 1 miljard euro eigen aandelen in te willen kopen, in plaats van de eerder aangekondigde 500 miljoen euro. Daarmee beloont het bedrijf aandeelhouders ook, doordat de overige stukken meer waard worden.
"De raad van bestuur vindt de aandelenprijs van UMG te laag gezien de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf", meldt het bedrijf. Hoewel UMG de overnamepoging van Ackmans investeringsfonds Pershing Square niet noemt, probeert het bedrijf wel een deel van diens kritiek over een te lage beurswaarde weg te nemen.
