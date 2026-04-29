Luchtmacht breidt inzet bij brand uit: vijf helikopters in actie

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 18:04
anp290426183 1
'T HARDE (ANP) - Om de grote natuurbrand bij 't Harde te helpen blussen, zijn inmiddels vijf helikopters van de luchtmacht ingezet. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) meldt via X dat een vierde Chinook en een Cougar naar het gebied op de Veluwe zijn gestuurd. Dat zijn twee verschillende types transporthelikopters.
Met zogeheten Bambi Buckets kunnen ze in de buurt van de brand water ophalen, dat ze boven de brandhaarden kunnen loslaten. Met een vernevelaar, een soort douchekop onder de waterzak, is het mogelijk een groter gebied in één keer te besproeien.
Het model Bambi Bucket dat de zware Chinook-helikopters meedragen, is het grootst. Daarmee kan tot 7600 liter water worden meegenomen.
Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

gandr-collage

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

234526865_m

IMG_3712

