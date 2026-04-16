1,7 miljoen huishoudens overwegen nieuwe energieaanbieder. Moet jij dat ook doen?

Steeds meer huishoudens willen overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Dat komt naar voren uit de Nationale Benchmark Energieleveranciers van onderzoeksbureau Multiscope. Volgens de onderzoekers betreft het 1,7 miljoen huishoudens.

Vorig jaar hadden 1,3 miljoen huishoudens de intentie om over te stappen. In 2024 waren dat er nog 1,1 miljoen. De prijs is voor de meeste Nederlanders de doorslaggevende factor (55 procent). 24 procent verandert van energieleverancier als ze een aanbieding krijgen, volgt verder uit de cijfers.

Door de Iranoorlog zijn de energieprijzen de laatste tijd hard gestegen. Volgens een recente peiling van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) betaalt een gemiddeld huishouden bij het afsluiten van een nieuw jaarcontract nu bijna 400 euro per jaar meer dan een maand terug. Mogelijk dat mensen hierdoor meer om zich heen kijken en zoeken naar energieleveranciers waar ze voordeliger uit zijn.

Moet jij ook overstappen?

Ja, het is zinvol om nu (voorjaar 2026) actief te kijken naar andere energieaanbieders, maar of je ook écht moet overstappen hangt vooral af van wat voor contract je nu hebt (vast/variabel/dynamisch) en of er een opzegboete speelt.

Wanneer zoeken en wanneer overstappen loont

Heb je een variabel of dynamisch contract (of contract voor onbepaalde tijd)?Dan kun je meestal maandelijks boetevrij weg en is het verstandig nu te vergelijken; overstappen kan direct als je een duidelijk lagere jaarprijs ziet.

Heb je een vast contract dat bijna afloopt?Consumentenorganisaties adviseren ongeveer twee maanden vóór einde looptijd te gaan vergelijken en eventueel een nieuw contract klaar te zetten; dat voorkomt boetes en een dure “stilzwijgende” verlenging.

Zit je nog midden in een vast contract met einddatum ver weg?Dan eerst checken wat de opzegvergoeding is; vaak vreet die een flink deel van je mogelijke voordeel op.

Stand van prijzen in 2026

De variabele leveringskosten voor gas en stroom liggen begin 2026 gemiddeld iets lager dan in 2025, maar gas blijft relatief duur door hogere belasting, terwijl stroom prijsdruk juist wat naar beneden heeft.

Gemiddeld daalt de totale energierekening in 2026 licht ten opzichte van 2025, maar het verschil is beperkt (orde grootte enkele tientjes per jaar) en hangt sterk af van je gasverbruik.

Juist omdat prijzen nu wat gestabiliseerd zijn na de grote pieken, vinden veel vergelijkingssites een vast contract van 1–3 jaar in april 2026 voor veel huishoudens weer goed verdedigbaar als je prijszekerheid wilt.

Vast, variabel of dynamisch nu?

Type contract Voordeel in 2026 Risico / nadeel Wanneer logisch? Vast (1–3 jaar) Prijszekerheid; beschermd tegen nieuwe pieken. Geen meedaling bij prijsdaling, mogelijke boete bij vroegtijdig opzeggen. Als je zekerheid wilt en niet snel gaat verhuizen. Variabel Flexibel, maandelijks opzegbaar; profiteert als prijzen dalen. Geen bescherming bij stijging; tarieven wisselen minimaal enkele keren per jaar. Als je nog even wilt afwachten of binnenkort gaat verhuizen. Dynamisch Soms laagste prijs als je verbruik stuurbaar is. Hoge prijsrisico’s bij pieken; vraagt actief sturen van verbruik. Voor zeer prijsbewuste, actieve gebruikers (bijv. met warmtepomp/EV).

Praktische aanpak voor nu