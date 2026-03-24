Estée Lauder in overnamegesprek met eigenaar Jean Paul Gaultier

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse cosmeticamerk Estée Lauder voert overnamegesprekken met het Spaanse Puig Brands, het moederconcern van bekende merken als Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Charlotte Tilbury. Door een eventuele overname zou een gecombineerd bedrijf ontstaan met een totale jaaromzet van ongeveer 20 miljard dollar.

Puig heeft een marktwaarde van ongeveer 9 miljard euro. Door Puig over te nemen zou Estée Lauder beter de concurrentie aan kunnen gaan met de Franse rivaal L'Oréal. Puig heeft bijvoorbeeld ook parfummerk Rabanne, de maker van huidverzorgingsproducten Barbara Sturm en modemerk Dries Van Noten onder zijn hoede.

De omzet van het in Barcelona gevestigde Puig bedroeg vorig jaar circa 5 miljard euro. Puig is sinds 2024 genoteerd aan de Spaanse aandelenbeurs. Onlangs werden nog een nieuwe topman en een nieuwe financieel directeur bij Puig benoemd. Er werden geen financiële details over de overnamegesprekken naar buiten gebracht.

Het in 1914 opgerichte Puig boekte vorig jaar een nettowinst van 617 miljoen euro, tegen 543 miljoen euro een jaar eerder. Op de beurs in Madrid werd het nieuws over de overnamegesprekken verwelkomd door beleggers. Het aandeel steeg dinsdag in de vroege handel meer dan 14 procent. Sinds de beursgang van Puig in mei 2024 is de koers wel flink gedaald.