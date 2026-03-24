Hoger beroep van zedenzaak Ali B begonnen

Het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B is onder grote belangstelling van de media van start gegaan in het gerechtshof van Amsterdam. Volgens een woordvoerder hadden tientallen journalisten, inclusief tekenaars en fotografen, zich aangemeld voor de eerste zittingsdag.

Ali B kreeg in 2024 een gevangenisstraf van twee jaar voor de verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Van twee andere aanrandingen werd hij toen vrijgesproken. Een van de slachtoffers die aangifte had gedaan van aanranding was zangeres Jill Helena. Zij is dinsdag niet aanwezig op de dag dat het hof de feiten bespreekt en naar de slachtofferverklaringen luistert. "Jill heeft gisteravond alsnog besloten niet bij de zitting aanwezig te zijn", zegt haar advocaat Sébas Diekstra. Hij zal dit tijdens de zitting toelichten.

Anders dan bij de behandeling in de rechtbank in Haarlem, heeft Ali B voor het hoger beroep geen toestemming gegeven om gefilmd te worden. Mede doordat er in 2024 wel gefilmd mocht worden in de rechtbank, was er destijds veel aandacht in de media voor de zaak en de houding van de rapper.

De inhoudelijke behandeling bij het hof duurt drie dagen.