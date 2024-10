Estée Lauder trekt vooruitzichten in om zwakke vraag China

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Cosmeticaconcern Estée Lauder trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in, verwijzend naar de komst van een nieuwe topman en een zwakke vraag in China. Ook verlaagt het bedrijf achter merken als Bobbi Brown, Clinique, MAC en Too Faced de winstuitkering aan aandeelhouders.

De omzet van Estée Lauder daalde het afgelopen kwartaal met 4 procent. Dat kwam met name door het verslechterde consumentenvertrouwen in China. Ook kampt het bedrijf met tegenvallende verkopen in duty-free-winkels. Estée Lauder heeft ook merken als The Ordinary, La Mer en geurmerken Jo Malone en Le Labo in zijn portefeuille.

Stéphane de La Faverie treedt in januari aan als nieuwe topman van Estée Lauder. Hij neemt de leiding over van Fabrizio Freda, die eerder dit jaar zijn pensioen aankondigde.

Ook rivaal L'Oréal blijft last hebben van een zwakke vraag uit China. Het Franse concern is wel iets minder afhankelijk van de Chinese markt.