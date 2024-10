Tweede mens op de maan, Buzz Aldrin, steunt Trump

Buzz Aldrin, die als tweede mens ooit voet op de maan heeft gezet, heeft zijn steun uitgesproken voor Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgende week. Dat komt hem op kritiek te staan van ruimtevaartvolgers.

Critici delen onder meer een filmpje uit 2017, waarin de toenmalige president Trump in aanwezigheid van Aldrin de oprichting van een 'nationale ruimteraad' aankondigt. Terwijl Trump praat, trekt Aldrin grimassen en rolt hij met zijn ogen. "Het is gemakkelijk om te stemmen op dictators. Het is niet zo gemakkelijk om ze weg te stemmen", waarschuwt oud-astronaut Terry Virts.

Volgens Aldrin heeft Trump als president ruimtevaart belangrijker gemaakt. Aldrin (94) prijst ook "de visionair Elon Musk", oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die de afgelopen maanden veel campagne voert voor Trump.

Maanmissie Apollo 11

Aldrin maakte deel uit van de missie Apollo 11, samen met Neil Armstrong. Zij landden op 20 juli 1969 als eerste mensen ooit op de maan. Armstrong ging als eerste naar buiten, ongeveer twintig minuten later gevolgd door Aldrin. In de jaren erna liepen nog tien andere astronauten rond op de maan.

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan brengen. Het huidige project, het Artemis-programma, begon onder Trump en werd voortgezet onder de huidige president Joe Biden. SpaceX van Musk speelt daar een belangrijke rol in.