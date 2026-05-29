ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongaarse politie wil Pride Boedapest niet meer verbieden

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 11:45
anp290526101 1
BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse politie zegt geen reden te zien om de pride in hoofdstad Boedapest volgende maand te verbieden. Zo'n verbod gold vorig jaar nog wel toen de nationalistische premier Viktor Orbán aan de macht was, maar hij heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een meer pro-Europese regering.
De organisatoren van de pride, een feestelijke bijeenkomst van de lhbti+-gemeenschap, maakten deze week bekend dat ze eind juni weer zo'n mars willen houden. De politie liet vrijdag weten dit keer geen belemmeringen te zien. Een aantal geplande tegendemonstraties mag ook doorgaan, maar wel op afstand van de pride-parade.
Aan het evenement zouden vorig jaar, ondanks het verbod, een recordaantal van ongeveer 200.000 mensen hebben meegedaan. Dat werd toen ook gezien als protest tegen het beleid van Orbán, wiens regering de rechten van de lhbti+-gemeenschap jarenlang inperkte. Er liepen ook Nederlanders mee, onder wie leden van de Tweede Kamer en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

Loading