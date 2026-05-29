Hongaarse politie wil Pride Boedapest niet meer verbieden

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse politie zegt geen reden te zien om de pride in hoofdstad Boedapest volgende maand te verbieden. Zo'n verbod gold vorig jaar nog wel toen de nationalistische premier Viktor Orbán aan de macht was, maar hij heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een meer pro-Europese regering.

De organisatoren van de pride, een feestelijke bijeenkomst van de lhbti+-gemeenschap, maakten deze week bekend dat ze eind juni weer zo'n mars willen houden. De politie liet vrijdag weten dit keer geen belemmeringen te zien. Een aantal geplande tegendemonstraties mag ook doorgaan, maar wel op afstand van de pride-parade.

Aan het evenement zouden vorig jaar, ondanks het verbod, een recordaantal van ongeveer 200.000 mensen hebben meegedaan. Dat werd toen ook gezien als protest tegen het beleid van Orbán, wiens regering de rechten van de lhbti+-gemeenschap jarenlang inperkte. Er liepen ook Nederlanders mee, onder wie leden van de Tweede Kamer en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.