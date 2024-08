Ethiopië wil grootste luchthaven van Afrika bouwen

ADDIS ABEBA (ANP/RTR) - Ethiopië heeft een overeenkomst getekend voor het ontwerp van wat de grootste luchthaven van Afrika moet worden. Als de bouw in 2029 is voltooid, heeft het vliegveld vier startbanen en kan het 100 miljoen reizigers per jaar verwerken, heeft staatsluchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines vrijdag aangekondigd.

Uitgaande van die cijfers zou de luchthaven, in de buurt van de hoofdstad Addis Abeba, een van de grootste vliegvelden ter wereld kunnen worden. Ter vergelijking: afgelopen jaar reisden nog geen 62 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol.

Met het nieuwe project, waarvoor de eerste plannen al in 2018 wereldkundig werden gemaakt, is veel geld gemoeid. "Fase 1 alleen al kost minstens 6 miljard dollar", heeft topman Mesfin Tasew Bekele van Ethiopian Airlines gezegd. "Het geld komt via leningen en er zijn al bedrijven die interesse hebben getoond." De ontwerper van de luchthaven is het in Dubai gevestigde ingenieursbureau Sidara.

Voor Ethiopië ligt er nog wel een grote opgave om zich om te vormen tot mondiale luchtvaarthub. Ethiopian Airlines vervoerde 17 miljoen passagiers in het boekjaar 2023/2024 en verwacht 20 miljoen passagiers te vervoeren in het huidige boekjaar dat in juli begon.