VS deelden info met Oostenrijk over dreiging bij Taylor Swift

WENEN (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben informatie met Oostenrijk gedeeld om te helpen bij het voorkomen van een radicaalislamitische aanslag op een concert van Taylor Swift, meldt het Witte Huis. De Oostenrijkse autoriteiten hebben drie verdachten aangehouden, van wie een persoon bekend heeft dat hij zichzelf wilde opblazen.

"We werken nauw samen met bondgenoten over de hele wereld om dreigingen in de gaten te houden en te blokkeren", zegt Witte Huis-woordvoerder John Kirby. "En als onderdeel van dat werk hebben de Verenigde Staten informatie gedeeld met de Oostenrijkse autoriteiten om een dreiging bij Taylor Swifts concerten in Wenen te dwarsbomen." Het is niet bekend om welke informatie het gaat.

De radicaalislamitische hoofdverdachte, een 19-jarige Oostenrijker met Noord-Macedonische roots, zou met explosieven en messen concertgangers hebben willen doden. Een paar dagen eerder had hij al trouw gezworen aan Islamitische Staat (IS).

Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen zijn door de terroristische dreiging afgelast.