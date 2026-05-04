EU adviseert lidstaten geen Huawei en ZTE te gebruiken in netwerk

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft lidstaten aanbevolen om geen apparatuur van de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE te gebruiken voor netwerken van lokale aanbieders. Dat zei een woordvoerder maandag.

De Europese Unie is op dit moment druk bezig om de cyberbeveiligingswetten te herzien. Als de nieuwe cyberveiligheidsregels zouden worden goedgekeurd, krijgt de EU de mogelijkheid om het gebruik van apparatuur van risicovolle leveranciers op de EU-markt te verbieden, vertelde een woordvoerder volgens Reuters tijdens een briefing in Brussel.

Dat het nu om twee Chinese bedrijven gaat, zal de verhoudingen tussen de EU en China verder op scherp zetten. China meldde vorige week al dat het van plan is om krachtige tegenmaatregelen te nemen als de Europese Unie een herziening van de cyberveiligheidswetten goedkeurt. Volgens China zijn die in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Het Chinese ministerie noemde de maatregelen "protectionistisch".