Onderzoek: 1 op de 3 sporters ervaart grensoverschrijdend gedrag

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 13:45
ARNHEM (ANP) - In het seizoen 2024-2025 heeft ruim één op de drie sporters te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ruim de helft daarvan besloot het voorval niet te melden of te bespreken. Dat blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in het seizoen 2024-2025 actief waren bij verenigingen, uitgevoerd in opdracht van het Centrum Veilige Sport Nederland en NOC*NSF.
Ruim 36 procent gaf aan te maken te hebben gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. "Eén op de vijf betrokkenen besprak het voorval met iemand bij de sportvereniging, in de privé-omgeving en in enkele gevallen bij het meldpunt van de betreffende sportbond", blijkt uit het onderzoek. "In de overige gevallen vond de sporter in kwestie de gebeurtenis meestal niet ernstig genoeg om er iets mee te doen."
Ondanks de ervaringen beoordelen sporters de veiligheid op hun vereniging hoog, met gemiddeld een 4,7 op een schaal van 5. Ook sporters die grensoverschrijdend gedrag meemaakten, geven nog steeds gemiddeld een 4,5.
