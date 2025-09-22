ECONOMIE
EU-agentschap: ransomware leidde tot verstoringen op luchthavens

Economie
door anp
maandag, 22 september 2025 om 14:37
ATHENE (ANP/RTR) - De verstoringen bij het inchecken en boarden sinds vrijdag op een aantal Europese luchthavens zijn veroorzaakt door een cyberaanval met gijzelsoftware. Dit meldt het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA). Het bedrijf dat is getroffen is IT-dienstverlener Collins Aerospace, dat incheck- en boardingsystemen levert.
Het agentschap zegt niet waar de aanval vandaan kwam. "De wetshandhaving is betrokken bij het onderzoeken van" de kwaadaardige software, meldt ENISA in een verklaring.
Collins Aerospace stelt maandag bijna klaar te zijn met het doorvoeren van updates om de volledige functionaliteit te herstellen. Bij aanvallen met gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, versleutelen indringers computersystemen en eisen losgeld van het slachtoffer om weer toegang te kunnen krijgen tot die systemen. Een bedrijf kan door zo'n aanval deels of helemaal stilvallen.
