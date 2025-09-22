Nederlandse boot sluit mogelijk woensdag aan bij vloot naar Gaza

MILOS (ANP) - De boot met zes Nederlandse activisten die naar Gaza wil varen, is vertrokken vanuit het Griekse eiland Milos. De Nederlanders denken woensdag aan te sluiten bij de 39 andere boten met activisten uit verschillende landen, meldt Roos Ykema van MiGreat, die ook aan boord is.

De vloot vaart onder de naam Global Sumud Flotilla met hulpgoederen naar de Gazastrook, met de bedoeling de spullen af te leveren aan de Palestijnse burgers daar. De actie is ook symbolisch, om de druk op te voeren op Israël en andere landen om meer voedsel en spullen toe te laten tot het gebied. In de Gazastrook heerst honger en een groot tekort aan medische hulp.

De Nederlandse boot zou vorige week al aansluiten bij de vloot, maar moest nog een paar dagen wachten tot die nabij was.

Een eerdere poging in juni om het gebied via het water te bereiken werd afgebroken door Israël, dat de activisten arresteerde. Een onafhankelijke VN-onderzoekscommissie meldde onlangs dat Israël genocide pleegt in Gaza. Israël is het daar niet mee eens.