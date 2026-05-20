EU bereikt voorlopig akkoord over afronding handelsakkoord met VS

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Europese Unie heeft een voorlopig akkoord bereikt over wetgeving om invoerrechten op Amerikaanse goederen af ​​te schaffen. Dit is een belangrijk onderdeel van het handelsakkoord dat afgelopen juli met Washington werd gesloten.

De stap voorkomt waarschijnlijk hogere Amerikaanse tarieven op EU-producten. In het handelsakkoord dat de EU in juli sloot met de Amerikaanse president Donald Trump, stemde het blok ermee in om invoerrechten op Amerikaanse industriële goederen af ​​te schaffen en preferentiële toegang te verlenen aan Amerikaanse landbouw- en visproducten. In ruil daarvoor zouden de VS een tarief van 15 procent heffen op de meeste EU-goederen.

Trump heeft gezegd dat hij veel hogere importheffingen zal opleggen op EU-goederen als de EU haar verplichtingen uit het handelsakkoord niet vóór 4 juli nakomt. Eerder had hij al gedreigd de importheffingen op EU-auto's te verhogen van de huidige 15 naar 25 procent.

Waarborgen

Een definitieve stemming in het Europees Parlement wordt medio juni verwacht, dus nog voor Trumps deadline van 4 juli.

De ratificatie van de handelsafspraken liep vertraging op door de spanningen tussen de EU en de VS rondom Groenland en het oordeel van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat veel van Trumps heffingen ongeldig waren.

Eerder dit jaar stemde het Europees Parlement al in, maar voegde aan de tekst wel enkele bepalingen toe die als waarborgen moeten dienen. Die schreven voor dat de afspraken pas ingaan als de Amerikaanse zijde al haar beloften nakomt en dat de deal in maart 2028 verloopt als er geen deal is over een eventuele verlenging. In onderhandelingen tussen het parlement en EU-lidstaten zijn die aangepast. De vervaldatum is verschoven naar maart 2029 en er staat geen bepaling meer die de implementatie vertraagt als de VS treuzelen met de handelsdeal.