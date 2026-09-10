EU-cyberwaakhond mag nieuw AI-model Mythos gebruiken

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De cyberbeveiligingsdienst van de Europese Unie mag een nieuw, krachtig AI-model van Anthropic gaan gebruiken. Het Amerikaanse bedrijf had de toegang tot Mythos 5 al drie maanden geleden toegezegd, maar nu is het volgens de Europese Commissie dan zover.

Mythos is uitzonderlijk goed in het opsporen van zwakke plekken in systemen en netwerken. Omdat rivalen en kwaadwillenden daarvan gebruik zouden kunnen maken, verbood de Amerikaanse regering Anthropic aanvankelijk om het model ter beschikking te stellen aan buitenlandse klanten. Inmiddels zijn die beperkingen opgeheven.

Het Europees Agentschap voor Cyberveiligheid (ENISA) "is Mythos 5 nu aan het testen", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De afgelopen maanden is druk onderhandeld over de mate waarin ENISA het model zou mogen gebruiken. Tot de allernieuwste versie van Mythos, 5.1, krijgt ENISA nog geen toegang.