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Kritiek Kamer op rechter van wie asielzoeker niet naar Italië mag

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 12:13
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DEN HAAG (ANP) - Dat rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Nederland nog altijd geen asielzoekers mag terugsturen naar Italië omdat de opvang daar niet op orde zou zijn, stuit op kritiek in de Tweede Kamer. Bij een asieldebat bleek donderdag dat een meerderheid hier kritisch op is. Don Ceder (ChristenUnie) vreest dat de uitspraak leidt tot een "perverse prikkel". Landen zouden zo worden aangemoedigd om hun opvang slecht te regelen, zodat ze minder asielzoekers hoeven op te vangen.
Jeltje Straatman (CDA) vindt het "ingewikkeld" om kritiek te uiten op een rechter, maar doet dat toch voorzichtig. "Het vreemde van deze uitspraak is dat de rechter eigenlijk van Nederland verwacht dat wij bewijzen dat de opvang in Italië voldoende is." Hierbij gaat het om asielzoekers die zich als eerste hebben gemeld in Italië en daarna naar Nederland zijn gekomen. Europese afspraken schrijven voor dat asielzoekers dan naar Italië mogen worden gestuurd.
Ook JA21, BBB, PVV, de VVD en Mona Keijzer uitten hun onvrede over de uitspraak.
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