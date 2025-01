EU dient klacht in bij WTO over Chinese regels voor patenten

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie heeft bij de geschillencommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht ingediend tegen China. Het landenblok wil dat China de "oneerlijke en illegale handelspraktijken" op het gebied van intellectueel eigendom, oftewel patenten, beëindigt. De handelsspanningen tussen Europa en China dreigen daarmee verder op te lopen, na de Europese importheffingen op Chinese elektrische auto's en de Chinese onderzoeken naar de Europese zuivelindustrie en de sector sterke dranken.

De zaak draait om patenten die technologieën beschermen die essentieel zijn voor de productie van goederen die aan een standaard voldoen, bijvoorbeeld 5G voor mobiele telefoons. Europese bedrijven bezitten veel van dergelijke hightechpatenten, met name in de telecomsector, die hun een technologische voorsprong geven.

Volgens de EU heeft China de rechtbanken in het land de bevoegdheid gegeven om bindende wereldwijde royaltytarieven vast te stellen voor deze belangrijke Europese patenten, zonder toestemming van de patenthouder. Dit zet de Europese techbedrijven onder druk om hun tarieven wereldwijd te verlagen, waardoor Chinese fabrikanten op oneerlijke wijze goedkopere toegang krijgen tot die Europese technologieën. De EU is van mening dat dergelijke praktijken in strijd zijn met de WTO-overeenkomst op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten.