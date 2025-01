Verdachte erkent schuld na dodelijke steekpartij in Southport

LIVERPOOL (ANP/RTR) - De man die verdacht wordt van het doodsteken van drie meisjes in het Noord-Engelse Southport, heeft in de rechtbank erkend schuldig te zijn aan drie moorden en tien moordpogingen. De steekpartij vond in juli vorig jaar plaats en leidde tot landelijke verontwaardiging en rellen.

Drie meisjes van 6, 7 en 9 jaar werden doodgestoken tijdens een dansles op muziek van Taylor Swift. Acht andere kinderen raakten gewond, net als twee volwassenen die de kinderen probeerden te beschermen. Er werd al snel een 17-jarige verdachte aangehouden, Axel Rudakubana. Hij is inmiddels 18 jaar.

Rudakubana heeft in de rechtbank in Liverpool ook erkend schuldig te zijn aan de productie van de giftige stof ricine en het bezit van een trainingshandleiding van al-Qaeda. De rechter komt donderdag met zijn vonnis.