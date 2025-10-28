EU en China overleggen over handelsconflict zeldzame grondstoffen

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Brussel en China voeren deze week gesprekken over handelsgeschillen, nu de Chinese beperkingen op de export van belangrijke zeldzame grondstoffen en chips de Europese auto-industrie dreigen te verstoren.

De Europese Commissie ontvangt donderdag een Chinese delegatie om het conflict te bespreken. Maandag vond een vooroverleg plaats ter voorbereiding op de komst van de Chinezen. De Chinese beperkingen hebben Europese regeringen en bedrijven duidelijk gemaakt dat de situatie ernstig is. Hierdoor werkt de EU aan een noodplan. Dit omvat onder andere meer grondstoffen zelf produceren, meer leveranciers in andere landen zoeken en bepaalde materialen opnieuw gebruiken.

Eerder deze maand kondigde China plannen aan om de export van zeldzame aardmetalen aanzienlijk te verscherpen. Volgens de maatregelen moeten buitenlandse exporteurs van producten die zelfs sporen van bepaalde uit China afkomstige grondstoffen bevatten, een exportvergunning hebben.