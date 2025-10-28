ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU en China overleggen over handelsconflict zeldzame grondstoffen

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:35
anp281025094 1
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Brussel en China voeren deze week gesprekken over handelsgeschillen, nu de Chinese beperkingen op de export van belangrijke zeldzame grondstoffen en chips de Europese auto-industrie dreigen te verstoren.
De Europese Commissie ontvangt donderdag een Chinese delegatie om het conflict te bespreken. Maandag vond een vooroverleg plaats ter voorbereiding op de komst van de Chinezen. De Chinese beperkingen hebben Europese regeringen en bedrijven duidelijk gemaakt dat de situatie ernstig is. Hierdoor werkt de EU aan een noodplan. Dit omvat onder andere meer grondstoffen zelf produceren, meer leveranciers in andere landen zoeken en bepaalde materialen opnieuw gebruiken.
Eerder deze maand kondigde China plannen aan om de export van zeldzame aardmetalen aanzienlijk te verscherpen. Volgens de maatregelen moeten buitenlandse exporteurs van producten die zelfs sporen van bepaalde uit China afkomstige grondstoffen bevatten, een exportvergunning hebben.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading