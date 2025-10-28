ECONOMIE
Rechtbank sluit onderzoek in zaak-Borsato op 4 december

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:21
UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht sluit het onderzoek in de zaak-Borsato op 4 december. Dit kondigde de rechtbankvoorzitter dinsdag aan bij aanvang van de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak.
Justitie verdenkt Borsato van ontucht met een 15-jarig meisje. De politie heeft vorige week nog vijfhonderd uur aan tapgesprekken toegevoegd aan het dossier. Dat zijn gesprekken tussen de moeder van het vermeende slachtoffer, haar dochter en Borsato. In de afgetapte gesprekken staat volgens de politie geen relevante informatie, maar Borsato's advocaten hebben nog geen kans gehad dit te controleren.
Een groot deel van de afgeluisterde gesprekken is ook niet uitgewerkt op papier. De advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops hebben de rechtbank daarom verzocht de zaak voorwaardelijk aan te houden. Als hun cliënt niet wordt vrijgesproken, willen ze dat de rechtbank op 4 december geen uitspraak doet, maar de zaak aanhoudt. De rechtbank kan de zaak dan heropenen "als dit aan de orde is", aldus de voorzitter.
