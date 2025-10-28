LA Dodgers leiden 2-1 in World Series na marathonwedstrijd

LOS ANGELES (ANP/RTR) - De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben maandag een 2-1 voorsprong genomen op de Toronto Blue Jays in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie over maximaal zeven wedstrijden. De titelverdedigers uit Los Angeles beslisten de spectaculaire derde wedstrijd met een homerun in de achttiende inning na ruim zes uur spelen in hun voordeel (6-5). Een honkbalwedstrijd duurt normaal negen innings.

Freddie Freeman sloeg namens de Dodgers de beslissende homerun. Sterspeler Shohei Ohtani was goed voor vier honkslagen, waarvan twee homeruns voor de ploeg uit Los Angeles.

Alejandro Kirk sloeg een homerun voor de Blue Jays, die nu twee wedstrijden op rij hebben verloren na de gewonnen eerste ontmoeting in Toronto (11-4).

Het vierde duel is in de nacht van dinsdag op woensdag, eveneens in Los Angeles. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, wint de World Series.