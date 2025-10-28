ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LA Dodgers leiden 2-1 in World Series na marathonwedstrijd

Sport
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 10:41
anp281025096 1
LOS ANGELES (ANP/RTR) - De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben maandag een 2-1 voorsprong genomen op de Toronto Blue Jays in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie over maximaal zeven wedstrijden. De titelverdedigers uit Los Angeles beslisten de spectaculaire derde wedstrijd met een homerun in de achttiende inning na ruim zes uur spelen in hun voordeel (6-5). Een honkbalwedstrijd duurt normaal negen innings.
Freddie Freeman sloeg namens de Dodgers de beslissende homerun. Sterspeler Shohei Ohtani was goed voor vier honkslagen, waarvan twee homeruns voor de ploeg uit Los Angeles.
Alejandro Kirk sloeg een homerun voor de Blue Jays, die nu twee wedstrijden op rij hebben verloren na de gewonnen eerste ontmoeting in Toronto (11-4).
Het vierde duel is in de nacht van dinsdag op woensdag, eveneens in Los Angeles. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, wint de World Series.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

Loading