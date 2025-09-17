EU en Indonesië ronden onderhandelingen voor handelsdeal af

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en Indonesië hebben de onderhandelingen over een handelsovereenkomst na bijna tien jaar afgerond. EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič kondigt de deal volgende week dinsdag aan tijdens zijn bezoek aan Indonesië, meldt een woordvoerder van de Europese Commissie.

De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door een meerderheid van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en het Indonesische parlement. In juli bereikten de EU en Indonesië al een politiek akkoord over het uitbreiden van de handel.

Indonesië is de grootste economie van Zuidoost-Azië en een belangrijke handelspartner van het landenblok. De EU heeft onderhandelingen over handelsdeals met andere landen de laatste tijd versneld. Het landenblok wil minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten nu de band tussen de EU en de VS is verslechterd sinds het aantreden van Donald Trump als president.