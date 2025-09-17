Nieuwe techniek herstelt beschadigde hersenen van muizen na beroerte

Wetenschappers hebben een nieuwe behandeling voor beroertes ontwikkeld waarbij stamcellen rechtstreeks in de beschadigde hersenen worden getransplanteerd. Bij muizen werkte het opvallend goed, en dat is misschien goed nieuws voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Onderzoekers uit Zwitserland namen speciale stamcellen, zogenoemde neurale voorlopercellen, en plantten die rechtstreeks in de beschadigde hersendelen van muizen. Deze cellen overleefden daar meer dan vijf weken en groeiden uit tot echte hersencellen. Ze sloten zich zelfs aan bij het bestaande netwerk in de hersenen, alsof ze er altijd al hoorden.

Om te checken hoe goed het werkte, keken de onderzoekers naar de bewegingen van de muizen. De behandelde dieren deden het stukken beter in testjes voor balans en coördinatie dan muizen zonder therapie. Ze bewogen weer bijna als vanouds.

Hoe de cellen kletsen met de hersenen

De onderzoekers zagen met een techniek die de activiteit van individuele cellen in kaart brengt hoe de nieuwe cellen 'praten' met de oude. De meeste werden een type cel die helpt de hersenactiviteit in toom te houden en die vaak sneuvelt bij een beroerte. Er ontstonden ook nieuwe bloedvaten, ontstekingen namen af en er groeiden nieuwe verbindingen tussen hersencellen. De getransplanteerde cellen stuurden zelfs uitlopers naar allerlei delen van de hersenen, zelfs naar de andere helft. Zo herstelden ze kapotte circuits en maakten ze het brein weer heel.

Op weg naar de mens

Deze cellen zijn bovendien gekweekt zonder dierlijke producten, zodat ze makkelijker te gebruiken zijn in ziekenhuizen. Ze hebben ook ingebouwde veiligheidschecks om te voorkomen dat ze te wild groeien. Natuurlijk moet er nog meer onderzoek komen om te zien of het veilig en effectief is bij mensen. Verwacht deze behandeling dus nog niet meteen in het ziekenhuis. Het gaat nog jaren duren voordat bewezen is dat het bij mensen werkt en veilig is.