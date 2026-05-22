EU en Mexico tekenen vernieuwde handelsdeal in Mexico-Stad

MEXICO-STAD (ANP) - De EU en Mexico hebben afgesproken hun afzetmarkten voor elkaar te verruimen door importtarieven verder af te schaffen. Daarvoor zijn de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, voorzitter van de EU-leiders António Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum vrijdag bijeen voor een voorlopige verklaring in Mexico-Stad.

Begin deze eeuw sloten de EU en Mexico al een overeenkomst; deze handelsdeal moderniseert die. Zo worden onder meer importtarieven afgeschaft voor meer landbouwproducten en industriële producten.

De laatste top tussen de EU en Mexico was elf jaar geleden. Handelsdeals die de EU al langer wil, lijken vaart te krijgen door handelsbelemmeringen van de Verenigde Staten sinds Donald Trump daar weer president is. De EU sloot afgelopen jaar onder meer een omstreden handelsdeal met Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) en India. Beide deals lagen eerst jarenlang stil.

Krachten bundelen

"In een tijd waarin de internationale orde er niet goed voor staat, gaan de overeenkomsten die we deze week ondertekenen over veel meer dan alleen handel", aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas, die ook in Mexico-Stad is. "We hebben meer invloed als we onze krachten bundelen."

Mexico gaat importtarieven voor Europees varkensvlees, zuivel, granen, fruit en pasta afschaffen. Op haar beurt heeft de EU toegezegd de importtarieven op Mexicaanse koffie, fruit, chocolade en agavesiroop op nul te zetten. Er golden nog een paar importtarieven voor industriële goederen over en weer; die zullen ook worden afgeschaft.

Beperkingen

Voor bepaalde Mexicaanse producten blijven beperkingen gelden. Dat gaat om zogeheten gevoelige producten, waarvan de EU haar eigen markt wil beschermen tegen concurrentie van buitenaf. Voor Mexicaans rundvlees blijft bijvoorbeeld een importlimiet van 5000 ton bestaan, met nog eens 5000 ton voor slachtafval. Ook blijft er een importlimiet voor kippenborst (6670 ton) en ethanol voor het maken van alcoholische sterke drank (7000 ton).

De handelsdeal moet nog akkoord krijgen van het Europees Parlement en de lidstaten. "We verwachten een snelle goedkeuring", aldus een hoge bron binnen de Commissie.