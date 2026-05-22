Vakbonden dreigen met acties bij beveiliging op Schiphol

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV, CNV en De Unie dreigen met acties bij I-SEC, een van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol. Ze geven de onderneming nog een week om problemen met de roosters op te lossen, anders worden op de luchthaven acties op touw gezet. Dat stelt FNV-bestuurder Serda Karabulut na berichtgeving door De Telegraaf. Aan welke acties de bonden denken, wil hij nog niet zeggen. Dat zou nog "voorbarig" zijn.

Maandag waren er in meerdere vertrekhallen meteen lange rijen op de eerste dag dat Schiphol met een aangepaste opzet van de beveiliging werkte. FNV sprak al van chaos op de werkvloer. Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven. Veel van de bijna 5000 beveiligers zijn overgegaan naar een nieuwe werkgever.

De bonden vinden dat beveiligers de dupe zijn van de veranderingen en dat er veel niet goed gaat met de roosters en bijvoorbeeld omgang met verlof. Volgens Karabulut hadden veel beveiligers zich maandag ook ziek gemeld. De bonden zien de problemen bij alle drie de beveiligingsbedrijven, maar kregen van hun achterban de meeste klachten over I-SEC.

Een woordvoerder van Schiphol zegt bekend te zijn met de brief die de bonden over de kwestie hebben gestuurd. Volgens hem is Schiphol nu met I-SEC in gesprek hierover. Meer wil de zegsman er niet over kwijt. De dagelijkse operatie bij de beveiliging omschrijft hij als "beheersbaar". I-SEC was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.