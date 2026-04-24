EU en VS tekenen vrijdag overeenkomst over kritieke mineralen

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 8:54
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Europese Unie en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag een voorlopige samenwerkingsovereenkomst over kritieke mineralen, grondstoffen die essentieel zijn voor de economie en maatschappij. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld.
Kritieke mineralen worden gebruikt voor de productie van allerlei voorwerpen, bijvoorbeeld smartphones en elektrische auto's. Ze komen momenteel met name uit China. De VS hebben bondgenoten opgeroepen meer te betalen voor kritieke mineralen die buiten China worden gewonnen.
Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio komen volgens het Amerikaanse ministerie vrijdag bijeen om de deal te ondertekenen. Persbureau Bloomberg meldde eerder deze maand dat de EU en de VS dicht bij een akkoord waren om samen te werken aan de productie en veiligstelling van kritieke mineralen. De mogelijke deal zou prikkels bevatten zoals minimumprijsgaranties die niet-Chinese leveranciers kunnen bevoordelen.
