ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Massaproductie vliegende auto's niet ver weg meer, zegt XPENG

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 8:53
anp240426055 1
GUANGZHOU (ANP/RTR) - De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen XPENG verwacht volgend jaar te beginnen met de grootschalige productie van zijn vliegende auto's. Dat heeft president Brian Gu gezegd tegen persbureau Reuters.
XPENG heeft meer dan 7000 bestellingen ontvangen voor zijn vliegende auto's, die meerdere mensen kunnen vervoeren en lijken op grote drones. Het merendeel van de bestellingen komt uit China zelf. Daar werkt het bedrijf nog aan het krijgen van goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten van het land. Volgens Gu kan de autofabrikant eind dit jaar mogelijk al beginnen met wat vroege leveringen.
XPENG werkt al langer aan vliegende auto's. Vorig jaar botsten nog twee van die vliegende auto's op elkaar tijdens een repetitie voor een luchtshow in de Chinese stad Changchun. Bij de landing vatte een van de zogeheten eVTOL's vlam, de andere bereikte veilig de grond.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 495501132

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

236601661_m

Krijg je ook vakantiegeld als je met pensioen bent?

109652183_m

Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

Ghislaine-Maxwell-trump-3ddfa039e16f4002862a85dbac4408fd

Congresleden VS staan open voor gratie Ghislaine Maxwell: 'Schandalig dat Republikeinen dit overwegen'

generated-image

Hoe het er echt aan toe gaat als je na een scheiding je leven een stap(je)terug laat doen

289946973_m

Waarom je de ene dag superproductief bent en de andere dag niks voor elkaar krijgt

Loading