Massaproductie vliegende auto's niet ver weg meer, zegt XPENG

GUANGZHOU (ANP/RTR) - De Chinese fabrikant van elektrische voertuigen XPENG verwacht volgend jaar te beginnen met de grootschalige productie van zijn vliegende auto's. Dat heeft president Brian Gu gezegd tegen persbureau Reuters.

XPENG heeft meer dan 7000 bestellingen ontvangen voor zijn vliegende auto's, die meerdere mensen kunnen vervoeren en lijken op grote drones. Het merendeel van de bestellingen komt uit China zelf. Daar werkt het bedrijf nog aan het krijgen van goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten van het land. Volgens Gu kan de autofabrikant eind dit jaar mogelijk al beginnen met wat vroege leveringen.

XPENG werkt al langer aan vliegende auto's. Vorig jaar botsten nog twee van die vliegende auto's op elkaar tijdens een repetitie voor een luchtshow in de Chinese stad Changchun. Bij de landing vatte een van de zogeheten eVTOL's vlam, de andere bereikte veilig de grond.