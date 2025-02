EU geeft veel meer geld uit aan Russisch gas dan aan Oekraïnehulp

De EU gaf in 2024 meer geld uit aan Russische fossiele brandstoffen dan aan financiële hulp aan Oekraïne.

Volgens schattingen van het Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht (Crea) kocht de EU in het derde jaar van de oorlog voor 21,9 miljard euro aan Russische olie en gas, ondanks de inspanningen om een einde te maken aan de verslaving van het continent aan de brandstoffen die de oorlogskas van Vladimir Poetin spekken.

Het bedrag is een zesde groter dan de 18,7 miljard euro aan financiële hulp die de EU in 2024 aan Oekraïne heeft toegewezen, volgens een tracker van het Kieler Institut für die Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Vaibhav Raghunandan, analist bij Crea en medeauteur van het rapport, zei: “Het kopen van Russische fossiele brandstoffen is heel duidelijk gelinkt aan het sturen van financiële hulp naar het Kremlin en het mogelijk maken van zijn invasie. Het is een praktijk die onmiddellijk moet stoppen om niet alleen de toekomst van Oekraïne veilig te stellen, maar ook de energiezekerheid van Europa.”

Guller bij eerdere conflicten

De onderzoekers verzamelden handelsgegevens om de waarde te schatten van de Russische brandstoffen die in het derde jaar van de invasie over de hele wereld werden verkocht. In het kalenderjaar 2024 gaf de EU 39 procent meer uit aan de invoer van Russische fossiele brandstoffen dan ze opzij had gezet voor Oekraïne. Het hulpcijfer omvat geen militaire of humanitaire bijdragen.

Christoph Trebesch, een econoom bij IfW Kiel, die niet betrokken was bij de analyse, zei dat er een opvallende kloof was tussen hoeveel hulp landen bieden aan Oekraïne in vergelijking met oorlogen in het verleden, waarbij Europese donoren gemiddeld minder dan 0,1 procent van het BBP per jaar uitgaven. “Veel landen waren guller in eerdere conflicten. Duitsland, bijvoorbeeld, mobiliseerde veel meer en sneller hulp voor de bevrijding van Koeweit in 1990-1991 dan het heeft gedaan voor Oekraïne in een vergelijkbare periode.”

Uit het rapport bleek ook dat Rusland in het derde jaar van zijn grootschalige invasie van Oekraïne 242 miljard euro verdiende aan de wereldwijde export van fossiele brandstoffen en dat de inkomsten sinds het begin van de oorlog “nu dichter in de buurt van het biljoen komen” nu het land zich aanpast aan de sancties.

Rusland haalt tot de helft van zijn belastinginkomsten uit de olie- en gassector en heeft geprobeerd de sancties te omzeilen door brandstoffen te vervoeren met een “schaduwvloot” van oude en onderverzekerde tankers. De duistere schepen zijn volgens Crea verantwoordelijk voor het vervoer van ongeveer een derde van de export van fossiele brandstoffen.

Nieuwe maatregelen

Woensdag bereikten EU-ambassadeurs overeenstemming over nieuwe maatregelen om de Russische schaduwvloot aan te pakken in de 16e sanctieronde sinds het begin van de oorlog.

De Crea-onderzoekers schatten dat de Russische inkomsten uit fossiele brandstoffen met 20 procent kunnen dalen door bestaande sancties aan te scherpen en gaten te dichten. De maatregelen omvatten het sluiten van een “raffinagegat” waardoor Europa Russische ruwe olie kan kopen die in een ander land is verwerkt en het beperken van gasstromen door de Turkstream-pijplijn.

In het rapport wordt ook opgeroepen om vloeibaar aardgas (LNG) aan banden te leggen. Europa heeft de import van Russisch gas sinds het begin van de oorlog in Oekraïne teruggeschroefd, maar heeft een deel van zijn energiehonger gestild met ladingen supergekoeld gas, ook uit Rusland.

Bron: The Guardian