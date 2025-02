DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse invulling van het Europese asiel- en migratiepact kan een ontwrichtend effect hebben op de rechtspraak, waarschuwt de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Asielminister Marjolein Faber gaat op verschillende punten verder dan de Europese afspraken vanaf juni 2026 voorschrijven. De voorzitter adviseert de PVV-bewindsvrouw om deze verzwaringen in eerste instantie achterwege te laten en later stapsgewijs in te voeren.