EU-handelschef benadrukt dat hij deal wil met de VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU-handelschef Maroš Šefčovič benadrukt dat de Europese Commissie snel en constructief een handelsdeal wil sluiten met de Verenigde Staten. Dat zei hij nadat hij eerder op de dag had gebeld met de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick.

Op X schrijft Šefčovič dat hij een "goed telefoongesprek" had met Lutnick en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. "Wij blijven voortdurend in contact", voegt hij eraan toe. Hij weidt niet uit waar de drie precies over hebben gesproken.

Vrijdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan de importtarieven te verhogen van 10 procent naar 50 procent per 1 juni, omdat hij vond dat de onderhandelingen niet genoeg opschoten. Zowel de EU als de VS hadden een pauze voor bepaalde handelstarieven van 90 dagen ingelast om een deal te kunnen onderhandelen.

Na een telefoontje afgelopen weekend met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen trok Trump dat dreigement weer in. De pauze blijft duren tot 9 juli, zei hij zondag.