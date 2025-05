Op voorzet van Nederland krijgt Hongarije er stevig van langs

BRUSSEL (ANP) - Op initiatief van minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) veroordelen zestien EU-lidstaten de recente aanscherpingen in lhbtiq+-wetten in Hongarije. Dat doen zij in een statement waarin de lidstaten Hongarije oproepen de wetten te herzien. Als dat niet gebeurt, moet de Europese Commissie ingrijpen, zo stellen de lidstaten.

Directe aanleiding voor de verklaring zijn de wets- en grondwetswijzigingen die het Hongaarse parlement recent heeft aangenomen en het verbod op de jaarlijkse Pride in Boedapest, zo staat in het statement. De wetten zijn in strijd met "de fundamentele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten, zoals vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie."

Omdat Hongarije lid is van de EU moet het mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle mensen, inclusief lhbtiq+-personen, respecteren en beschermen. Dat doet Hongarije nu niet, menen de ondertekenaars.