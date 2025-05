Veel minder klachten over eindexamens dit jaar: 239.000

UTRECHT (ANP) - Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft dit jaar tijdens het eerste tijdvak van de eindexamens aanzienlijk minder klachten ontvangen dan voorgaande jaren. Er kwamen ongeveer 239.000 meldingen binnen, terwijl dat er vorig jaar nog ruim 372.000 waren - een recordaantal.

Het LAKS had vooraf al de hoop uitgesproken dat er minder klachten zouden komen over de moeilijkheidsgraad van examens, en juist meer inhoudelijke opmerkingen. "We zijn erg positief," aldus een woordvoerder. "Onze achterban begrijpt steeds beter dat klagen om het klagen geen zin heeft."

In eerdere jaren nam het aantal klachten sterk toe, mede doordat scholieren via sociale media als TikTok en Instagram makkelijker hun weg naar het LAKS vonden. Veel leerlingen hoopten dat een hoog aantal klachten zou leiden tot een gunstigere n-term, de norm waarmee examencijfers worden berekend.

Maandag werden de examens afgesloten met talen als Spaans, Turks en Fries. Het tweede tijdvak begint op dinsdag 17 juni.