EU-handelschef en ministers G7 bijeen over nieuwe importheffingen

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 13:56
anp230226121 1
BRUSSEL (ANP) - Handelschef van de Europese Commissie Maroš Šefčovič komt maandag bijeen met de handelsministers van de G7-landen om de nieuwe Amerikaanse importheffingen te bespreken. President Donald Trump legde afgelopen weekend wereldwijde tarieven van 15 procent op, na een voor hem ongunstige uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof op vrijdag. Dat leidde tot nieuwe onzekerheid.
Een woordvoerder van de Europese Commissie zei maandag dat er meer duidelijkheid nodig is vanuit de Verenigde Staten. De eurocommissaris voegt zich later op maandag bij de handelsministers van de G7-landen om de kwestie te bespreken. De G7-landen zijn Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De Europese Commissie riep de Verenigde Staten zondag op tot naleving van de onderlinge handelsafspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt.
De EU neemt deel aan bijeenkomsten van de G7, maar is geen officieel lid, omdat het geen soevereine natiestaat is.
