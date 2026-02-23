Advocaat stopt per direct als bondscoach van WK-deelnemer Curaçao

Dick Advocaat is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao. Dat maakte de voetbalbond van de WK-deelnemer bekend in een persbericht. Fred Rutten is aangesteld als opvolger.

Advocaat (78) wil zijn volledige aandacht geven aan zijn dochter, die kampt met gezondheidsproblemen. "Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat," zei Advocaat via de bond.

"Dit is dan ook een vanzelfsprekende beslissing. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik Curaçao, de mensen daar en mijn collega's heel erg ga missen. Ik beschouw de kwalificatie van het kleinste land ter wereld voor het WK als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan. Ik ben trots op mijn spelers, staf en de bestuursleden die in ons geloofden."

Cor Pot

Naast Advocaat heeft ook assistent Cor Pot afscheid genomen, net als teamarts Casper van Eijck. Curaçao plaatste zich vorig jaar met 156.000 inwoners als kleinste land ooit voor een WK. Advocaat zou komende zomer de oudste bondscoach ooit op een mondiale eindronde zijn geworden. Vrijwel alle internationals van Curaçao zijn geboren in Nederland.

Rutten (63), die eerder onder meer trainer was van FC Twente, PSV, Feyenoord en Schalke 04, trekt de lijn van Advocaat door. "Het is treurig voor Dick en ik wens hem heel veel sterkte de komende tijd. Dick is een icoon in de voetbalwereld. Het is oprecht een eer om zijn werk voort te zetten. Ik heb met hem en zijn staf gesproken en ga in zijn lijn door. Curaçao kan van mij dezelfde inzet verwachten."

Historie geschreven

Voorzitter Gilbert Martina van de voetbalbond zei dat Curaçao Advocaat "altijd dankbaar zal blijven". "Zijn besluit valt alleen maar te respecteren. Dick heeft historie geschreven met de nationale voetbalploeg", aldus Martina, die blij is met de aanstelling van Rutten. "Gezien de omstandigheden is dit een snelle en goede oplossing. Dick heeft het stokje zelf aan Fred overgedragen. Die zal zijn staf op korte termijn aanvullen."

Curaçao speelt op het WK in het Amerikaanse Houston op 14 juni het eerste duel ooit op een WK, met Duitsland als tegenstander. Op 20 juni volgt in Kansas City een duel met Ecuador, waarna het de groepsfase afsluit op 25 juni met een wedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia.

Curaçao begint volgende maand de voorbereiding op het WK met de FIFA-Series in Australië, waar de ploeg speelt tegen China (27 maart) en het gastland (31 maart).