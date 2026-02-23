OM eist celstraf voor oproepen tot grenscontroles door burgers

ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag 45 dagen cel geëist, waarvan dertig voorwaardelijk, tegen activist Jan H. (54) omdat hij in juni op zijn Facebookpagina zou hebben opgeroepen tot grenscontroles door burgers. Ook eiste justitie een verbod op het plaatsen van berichten op Facebook en WhatsApp in groepen met meer dan tien deelnemers.

H. plaatste de berichten nadat hij in het nieuws had gezien over de Duitse politie die mensen over de grens in Nederland zou hebben afgezet. Volgens H. gaat het dorp waar hij woont, het Drentse Nieuw-Weerdinge, in de gemeente Emmen "eraan kapot". "We zitten met enorm veel ellende", zei H. "Je kunt wel blijven praten, maar dat schiet niet op. We praten al tien jaar."

H. ontkent dat hij heeft opgeroepen tot de controles. Hij werd twee keer eerder veroordeeld tot een taakstraf voor opruiing.