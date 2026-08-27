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EU herhaalt: Meta moet 'verslavend ontwerp' platforms aanpakken

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 13:36
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BRUSSEL (ANP/AFP) - Brussel verwacht dat Meta het "verslavende ontwerp" van zijn platforms in Europa aanpakt, meldt de Europese Commissie donderdag. Dit volgt op een schikking van het techbedrijf in meerdere Amerikaanse staten over vergaande beperkingen op het gebruik van Facebook en Instagram door tieners. De Europese Commissie concludeerde in juni al dat Meta in overtreding was met digitale EU-regels met het verslavende ontwerp van Instagram en Facebook.
Volgens een woordvoerder van de Commissie heeft de EU, die Meta vorige maand opdroeg zijn platforms veiliger te maken voor kinderen op straffe van hoge boetes, sindsdien nieuwe gesprekken gevoerd met het bedrijf. "De bal ligt bij Meta", zegt de woordvoerder. "Meta weet wat we van het bedrijf verwachten. Nu is het aan Meta om in de EU met concrete toezeggingen te komen om ook onze kinderen te beschermen."
In de VS beschuldigden 29 staten Meta ervan zijn platforms opzettelijk een verslavend ontwerp te geven.
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