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EU-hof: Vlaams Belang-asielplan met naam IKEA kan merk schaden

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 10:52
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STRAATSBURG (ANP) - Dat de Belgische radicaal-rechtse partij Vlaams Belang gebruik heeft gemaakt van de IKEA-naam en logo's voor de presentatie van een asielplan, kan schadelijk zijn voor het merk IKEA. Dat concludeert het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag in een uitspraak.
In 2022 presenteerde Vlaams Belang het "IKEA-plan - Immigratie Kan Echt Anders", waarin het hervorming van het Belgische asiel- en immigratiebeleid voorstelde. Behalve de naam waren ook illustraties te zien met de kenmerkende figuurtjes uit de IKEA-handleidingen en blauwgele logo's. Daarop stapte IKEA naar de rechter.
Vlaams Belang gaf toe dat het de afbeeldingen zonder toestemming heeft gebruikt, maar stelt dat het opvoeren van bekende merken om een politieke boodschap kracht bij te zetten valt onder vrijheid van meningsuiting. Het EU-hof oordeelt in dit geval dat het gebruiken van het merk niet zwaarder weegt dan de rechten en belangen van IKEA.
Het hof verwijst de zaak terug naar de Belgische rechtbank.
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