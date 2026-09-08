Mensen met een hoge emotionele intelligentie gebruiken deze 8 zinnen dagelijks (anderen negeren ze)

Slim zijn is één ding. De mensen die goed overweg kunnen met collega's, partners en vrienden, doen iets anders: ze kiezen hun woorden zorgvuldig. Niet om te imponeren, maar om de ander het gevoel te geven gehoord te worden. Een psycholoog zette de zinnen op een rij die mensen met een hoge emotionele intelligentie (EI) opvallend vaak gebruiken. Check of jij ze ook zegt.

Waarom EI wint van IQ

In de dagelijkse praktijk — op het werk , thuis, in vriendschappen — is het niet je IQ dat conflicten oplost of vertrouwen opbouwt. Het is je vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en er goed op te reageren. Mensen met hoge EI vallen op doordat ze eerst erkennen en pas daarna reageren.

De acht zinnen

Volgens de psycholoog draait het om korte, bevestigende uitspraken die validatie geven vóórdat er genuanceerd of tegengesproken wordt. Denk aan zinnen als:

- "Ik begrijp hoe je je voelt"

- "Dat is een goed punt"

- "Je hebt gelijk"

- “Heel goed argument”

De kracht van eenvoud

Simpele zinnen, maar met een groot effect: ze geven de ander onmiddellijk het gevoel gehoord te worden, zelfs wanneer je het uiteindelijk oneens bent.

Emotionele intelligentie gaat niet alleen over het gemakkelijk begrijpen van anderen. Het gaat er ook om moeite te doen om te begrijpen. Mensen met een hoge emotionele intelligentie zeggen vaak: "Help me het te begrijpen". Van school tot het einde van hun leven doen ze hun best om echt naar de standpunten van anderen te luisteren.

Dit is een waardevolle vaardigheid om te ontwikkelen, ondanks de schaamte die het met zich meebrengt als je iets niet begrijpt. Het bevordert helder denken en het vermogen om te reageren. Bovendien aarzelen emotioneel intelligente mensen niet om toe te geven dat ze zich kunnen vergissen. Ze gebruiken zinnen als: "Ik zou me kunnen vergissen, maar..." of "Verbeter me als ik het mis heb, maar..."

Eerst valideren, dan pas argumenteren

Dit is geen beleefdheid, maar een bewuste volgorde: eerst herkennen en benoemen wat de ander voelt, dan pas je eigen punt maken. Onderzoek naar EI-training laat zien dat juist dit soort kleine, herhaalbare gewoontes meetbaar bijdragen aan betere samenwerking en minder escalatie op de werkvloer.

Voor wie dit wil trainen: begin klein. Kies één gewoonte, bijvoorbeeld altijd starten met erkenning voordat je inhoudelijk reageert, en herhaal die bewust in gesprekken.

Eerlijkheid

Emotioneel intelligente mensen zijn eerlijk tegen anderen en laten dat ook merken. Daarom uiten ze hun onenigheid pas nadat ze alle argumenten volledig hebben overwogen . Verder uiten ze hun instemming met genegenheid. "Ik waardeer je," "Je bent sterk", "Ik ben trots op je" zijn bevestigende zinnen die helpen bij het opbouwen van relaties.

Bovendien zijn ze ook eerlijk over hun fouten. Daardoor weten ze hoe ze zich moeten verontschuldigen. Je hoort ze vaak zeggen: " Sorry, ik had het mis ." Zonder schaamte en met volledige eerlijkheid creëren ze een zorgzame en transparante sfeer binnen een sociale groep.

Empathie is zeldzaam

Volgens de auteur van het stuk is empathie een steeds schaarser wordende eigenschap. Mensen met hoge EI compenseren dat door expliciet te benoemen wat de ander voelt, voordat ze zelf verdergaan. Het verschuift een gesprek van "winnen" naar "begrijpen" en dat vergroot precies de kans op een goede afloop.