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Bertram baalt dat ov platgaat: staking gaat niet over ov

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 11:05
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DEN HAAG (ANP) - De ov-staking van komende woensdag gaat niet over het ov, benadrukt staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat). "De bonden willen met acties graag hun argumenten kracht bijzetten. En dat is hun goed recht", zegt ze in een verklaring. "Maar dit treft mensen die naar bijvoorbeeld werk, familie of school moeten."
Woensdag leggen medewerkers van NS, ProRail en lokale vervoerders hun werk neer. De hele dag rijden er geen treinen, met uitzondering van sprinters tussen Amsterdam en Schiphol. Met de staking verzetten vakbonden zich tegen bezuinigingen op sociale zekerheid die het kabinet voor ogen heeft.
De CDA-staatssecretaris vindt het "bijzonder vervelend" dat het openbaar vervoer platligt. "Want reizigers zijn nu de dupe." Ze sluit zich aan bij de herhaalde oproep van haar kabinetsgenoot Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) aan vakbonden om te praten over sociale zekerheid. "Het is in ieders belang dat dat gebeurt", aldus Bertram.
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